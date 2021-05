En sélection c’est un titulaire indiscutable. Steve Mounié, l’attaquant de Brest sait être décisif avec les écureuils du Bénin. On se rappelle encore de son but face au Togo lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Un but qui a qualifié le Bénin pour la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019. En club, Steve est aussi un joueur important. Il est le meilleur buteur de Brest cette saison avec 10 buts inscrits. Outre ses activités de footballeur, le natif de Parakou s’investit aussi dans le social. Il a créé depuis un peu moins d’un an sa fondation : la Fondation Steve Mounié qui a fait des dons depuis le premier confinement.

« Depuis mon enfance, j’ai vu des joueurs mener ce genre d’opérations…et notamment Didier Drogba qui a toujours été un modèle pour moi …je me suis dit que, le jour où j’en aurai la possibilité, j’aimerai faire la même chose pour aider les populations les plus démunies au Bénin“» a-t-il déclaré à France Bleu. Actuellement, Steve a trois grands projets pour Parakou sa ville natale. Il y a le projet de tri, de recyclage et de valorisation des déchets en plastique, le projet d’ouverture d’un centre pour la mise en valeur de la culture du Nord du Bénin et le projet de construction de forages. Ce qui urgent pour le moment, c’est ” l’eau pour tous ” explique le joueur.

Bientôt citoyen d’honneur de Parakou

Steve est attendu à la mi-juin au Bénin pour assister à des forages afin d’implanter cinq pompes manuelles dans des zones retenues au hasard. « Nous sommes en contact avec le ministère de l’environnement pour les pompes à eau. Il y a des villages cibles sur une liste, qui sont en demande de cela. On les a définis comme ça » explique-t-il.

L’attaquant béninois sera bientôt élevé au rang de citoyen d’honneur de la commune de Parakou pour ses œuvres sociales. L’été dernier, il avait envoyé dans sa ville natale 15 mille paires de gants, 2 mille masques, 25 litres de gels hydroalcoolique et des kits de dépistage. Du matériel pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19, en somme.