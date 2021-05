Les supporters du club espagnol, l’Atlético de Madrid ont une bonne raison de faire la fête ce samedi 22 mai 2021. En effet, l’équipe de Moussa Dembele a remporté pour la onzième fois le championnat d’Espagne. L’Atlético Madrid est devenu encore champion au cours de la 38e journée de la Liga, face à Valladolid.

Les joueurs de l’Atlético Madrid ont par la suite réussi à s’imposer

La rencontre s’est soldée par un score de deux buts à un, en faveur de l’Atlético Madrid. Le premier but du match a été marqué à la 18e minute de jeu par Oscar Plano de Valladolid. Les joueurs de l’Atlético Madrid ont par la suite réussi à s’imposer dans le match, avec un but marqué par l’attaquant d’origine argentine Angel Correa, à la 57e minute. Dix minutes plus tard, c’est le joueur uruguayen et attaquant des Colchoneros, Luis Suarez, qui a marqué le deuxième but de son club, lui permettant ainsi de remporter le championnat d’Espagne pour la onzième fois.

Notons que le championnat d’Espagne de cette année s’est également terminé sur une note de réussite pour le Real Madrid, qui a terminé à la deuxième place. Cela, en dépit d’une victoire (2-1) face au club du Villareal.