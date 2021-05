Les autorités françaises ont pris une décision à l’encontre d’un espagnol ayant violenté une femme en France. Ce dernier avait poussé la victime dans les escaliers du métro à Paris porte de la Chapelle. Suite à ces faits qui ont fait le tour des réseaux sociaux, il a été expulsé vers l’Espagne et « interdit d’entrer et de séjourner sur le territoire français ».

L’incident s’est déroulé le 16 avril 2021

L’information a été donnée par la préfecture de la police de Paris qui a précisé que l’expulsion a eu lieu le dimanche 2 mai 2021. Les faits avaient été filmés puis ont fait le tour des réseaux sociaux. D’après la victime, l’incident s’est déroulé le 16 avril 2021. Elle avait demandé à une connaissance de lui emprunter un téléphone pour passer un appel. Cependant, c’est sur cet appareil que quelqu’un l’a appelé pour lui dire qu’il s’agit en réalité de son téléphone et qu’il aimerait le récupérer. Ils ont par la suite convenu de se retrouver le même jour à 19h30, au lieu où l’incident se déroulera.

La vidéo de l’incident avait fait beaucoup réagir

Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir la victime visiblement énervée, jeter un téléphone et frappant le bras d’un homme. Celui-ci, la pousse ensuite dans les escaliers. A en croire la victime qui s’est présentée à la sûreté régionale des transports, l’homme l’avait menacé et lui a donné un coup sur l’épaule. Notons que la vidéo de l’incident avait fait beaucoup réagir. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté avait fustigé des « faits inadmissibles ».

#NeRienLaisserPasser | Grâce au travail des enquêteurs :

➡️ Interpellation du mis en cause de nationalité 🇪🇸

⚖️ Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire 🇫🇷, il a été expulsé vers l' 🇪🇸 le 02.05 et est désormais interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire 🇫🇷. https://t.co/YgeL4jW8RA — Préfecture de Police (@prefpolice) May 3, 2021