Aux Etats-Unis, le nom de George Floyd n’est pas inconnu. Voila bientôt un an que ce nom résonne après une violente interpellation policière au cours de laquelle cet afro-américain a malheureusement perdu la vie. Après sa mort des manifestations ont éclaté pour réclamer justice après cette énième interpellation violente de la police américaine qui a une fois encore coûté la vie à un afro-américain.

Récemment, il s’est tenu aux USA le procès de Derek Chauvin, l’un des policiers en premier ligne de cette affaire qui fait grand bruit. Reconnu coupable du meurtre de George Floyd, Derek Chauvin sera fixé sur sa peine dans quelques jours. En effet, c’est le 25 Juin prochain que le juge en charge du dossier donnera sa décision sur l’affaire George Floyd. On peut espérer que ce jugement ouvrira la voie à d’autres cas que le pays de l’oncle Sam a connu ces dernières années.

Biden va marquer l’événement

Le 25 Mai prochain, cela fera un an jour pour jour que George Floyd est passé de vie à trépas. Il semblerait que l’actuel président américain Joe Biden va marquer l’événement. En tout cas, au regard des informations qui nous parviennent. Selon nos informations, deux sources de la Maison-Blanche ont indiqué que la famille de George Floyd sera reçue par le Président Biden pour le premier anniversaire de son décès. De son côté, Jen Psaki, attaché de presse de la Maison-Blanche a affirmé que le 46è Président américain, Joe Biden marquerait l’anniversaire la semaine prochaine sans plus de détails. «Mardi, il marquera l’anniversaire de la mort de George Floyd. Nous aurons bientôt plus de détails sur les plans pour ce jour », aurait déclaré Mme Psaki.