L’ancien président américain George W. Bush a profité d’une interview qu’il a accordée au « The Dispatch » pour critiquer le parti républicain. Le 43ème président des Etats-Unis a estimé que sa formation politique n’est plus assez inclusive comme auparavant. Cette sortie médiatique qui est l’une des rares qu’il a effectuée depuis son départ de la Maison-Blanche s’inscrivait dans le cadre de la promotion de son nouveau livre intitulé : « Out of Many, One ».

“Il ne gagnera rien…”

Pour lui, si sa formation politique représente «le protestantisme anglo-saxon blanc, alors il ne gagnera rien». Ces mots de George W. Bush interviennent dans un contexte où le parti républicain garde les séquelles de la gouvernance de Donald Trump caractérisé par une certaine division après les résultats contestés de la dernière élection présidentielle. Au sein de la formation politique plusieurs clans se sont dégagés en effet.

Les anti-Trump pris pour cible

Celles et ceux qui ne soutiennent pas le prédécesseur de Joe Biden sont régulièrement pris pour cible lors des grands rassemblements du parti. Mitt Romney a été hué par les délégués du GOP à la convention d’organisation du Parti républicain de l’Utah. Ce sont en réalité les conséquences de la condamnation de Trump dans ses procès de destitution 2020 et 2021. L’élue du Wyoming qui avait également participé à la destitution du milliardaire républicain est dans le viseur des partisans de ce dernier.