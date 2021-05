Dans un an environ, le navigateur historique « Internet Explorer » sera retiré de Windows. L’information a été en effet annoncée sur la plateforme Web de l’entreprise. Le navigateur sera définitivement retiré de la liste des applications de Windows. La date butoir pour mettre cette décision à exécution est le 15 juin 2022. Ainsi, après un quart de siècle d’utilisation, le navigateur ne recevra plus de mise à jour.

« Internet Explorer » sera tout de même toujours actif chez les utilisateurs de Windows 8.1 jusqu’en 2023. Il a également été prévu l’accès des entreprises au navigateur jusqu’en 2022 sur les versions serveurs. Les versions Long-Term Servicing Channel (LTSC) quant à elles seront actives jusqu’en 2029. Le communiqué d’une responsable de Microsoft a par la suite annoncé le navigateur qui devra succéder « Internet Explorer ».

Remplacé par Microsoft Edge

« Le futur d’Internet Explorer sur Windows 10 est Microsoft Edge » a notamment fait savoir Sean Lyndersay, chef du programme d’Edge au sein de la structure. On retient selon les précisions de l’entreprise que le Microsoft Edge offre plus d’opportunités que son prédécesseur qu’est « Internet Explorer ». Il serait également plus sécurisé que son ancêtre.