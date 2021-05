Ce dimanche 23 mai 2021, le président de la République du Bénin, Patrice Talon a prêté serment pour un second mandat de cinq ans. Si comme toujours, l’élégance vestimentaire du chef de l’Etat, avec ses vestes sur-mesure, n’est pas passée inaperçue, une autre image de la cérémonie d’investiture n’a également pas échappé aux internautes. Il s’agit du drapeau du Bénin qui a été présenté au président lors des honneurs militaires. Dans des images qui circulent actuellement sur la toile, on voit la photo du drapeau présenté au chef de l’Etat en 2016 à côté de celui de 2021.

Dans la photo de 2021 qui fait l’objet de la polémique, on voit le rouge qui occupe normalement la position inférieure des deux bandes horizontale, se retrouver à la partie supérieure. En effet, d’après l’article premier de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 consacré à l’Emblème national, le drapeau du Bénin est composé, « en partant de la hampe, d’une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, de deux bandes horizontales égales : la supérieure jaune, l’inférieure rouge ». Malheureusement, comme on l’avait constaté lors d’un match du Bénin avec le Nigéria à Lagos, le drapeau a été renversé.

“Le drapeau a aussi été réformé”

Pour rigoler, Vital Panou, sur sa page Facebook a affirmé qu’il sent que « les réformes ont également touché nos symboles. Le drapeau a aussi été réformé ». Dans des commentaires, les débats ont été rapidement portés sur le terrain d’opposition et de mouvance. D’autre n’ont également pas manqué de poster des photos des manifestations contre le régime en place à Paris, ce même dimanche, dans lesquelles on voit également des drapeaux renversés. Toutefois, un commentateur a estimé que c’est une faute professionnelle grave de la part des militaires qui mérite une sanction disciplinaire.