Le ministre de la culture Jean Michel Abimbola a tenu une rencontre avec les acteurs du théâtre hier lundi 18 mai à Cotonou. Il a présenté à ses vis-à-vis les objectifs de la réforme qui a mené à la création du Centre national du Théâtre (CNT) après la dissolution du Fitheb (Festival International de Théâtre du Bénin). Selon les explications du ministre de la Culture, le Fitheb était « devenu peu attractif, sans public, inexistant sur la cartographie des évènements culturels à forte valeur ajoutée ».

Le CNT a pour mission la gestion des festivals de théâtre du Bénin…

La réforme a donc pour objectif de mettre en place une organisation viable à même de porter les nouvelles dynamiques et d’impacter l’ensemble du secteur. Elle vise également à restructurer de façon significative l”institution afin de contribuer à développer l’ensemble du secteur du théâtre et à lui assurer un rayonnement au-delà de la simple biennale. Il s’agit aussi d’instituer la formation des professionnels du théâtre, de créer, de produire et de diffuser des pièces, et faire renaître autrement le Fitheb afin de contribuer de façon efficace à l’épanouissement professionnel et social des acteurs du monde du théâtre.

La nouvelle institution créée, en l’occurrence le Centre national du Théâtre, aura pour mission, la gestion des festivals de théâtre du Bénin et la promotion des représentations théâtrales de même que les manifestations artistiques connexes en collaboration avec l’Agence nationale des évènements culturels, sportifs et des manifestations officielles (ANECSMO) sur le plan logistique. Le CNT devra également renforcer l’encadrement et les capacités des acteurs culturels dans le domaine du théâtre et promouvoir les arts du théâtre par toutes voies utiles.