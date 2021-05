Karim Benzema décidément avait le don de susciter la polémique. L’attaquant français natif d’Algérie avait été au centre d’une grosse polémique et d’une grosse affaire qui avait remué la nation française et suscité de grands débats sur le racisme et la multiculturalité en France. Une affaire qui avait empêché au joueur de disputer avec l’Equipe de France de football, l’Euro 2016. Et Karim Benzema n’était plus apparu avec ‘’Les Bleus’’ depuis cette date. Mais ce Mardi, alors que le joueur était rappelé en Equipe de France, et que les relations semblent s’être normalisées entre le joueur, le sélectionneur français et l’équipe ; Stéphane Ravier sénateur pour le Rassemblement National(RN), s’attaquait au joueur.

Benzema de retour…

Contre toute attente, Didier Deschamps sélectionneur français, réinscrivait le nom de Karim Benzema sur la sa feuille de route pour l’Euro 2021. Un retour de l‘attaquant du Real de Madrid qui en avait surpris plus d’un puisque le joueur français n’avait plus été convoqué en équipe de France depuis ses accusations de racisme en France en 2015. Mais ce mardi le sélectionneur de l’équipe de France, après l’annonce de la sélection de Benzema confiait à la presse que : « L’équipe de France ne m’appartient pas, même si je suis bien conscient que la responsabilité que j’ai est importante à cause des choix que je dois faire ».

Et Deschamps d’ajouter concernant Benzema: « Je n’ai pas la capacité, personne ne le fait, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit. Le plus important est aujourd’hui et demain ». Deschamps était donc passé à autre chose. Mais il faut aussi dire que Benzema, c’était 27 buts en 81 matchs pour la France et 29 buts toutes compétitions confondues avec le Real de Madrid cette saison. En tous cas, Karim Benzema n’en était pas moins soulagé été heureux de revenir avec les ‘’Bleus’’.

« La France (…) pourrait très bien s’en passer »

Mais des voix en France notamment dans le parti d’extrême droite RN, étaient montées au créneau pour critiquer la décision du sélectionneur. Stéphane Ravier sénateur RN français, en des publications sur les réseaux sociaux, avait laissé entendre que la France pouvait bien se passer de Benzema, comme elle l’a fait jusqu’ici et notamment pour l’épopée victorieuse en Coupe du monde de 2018.

Pour Ravier, Benzema qui n’était que « français de papier » et « se dit lui-même Algérien par le cœur(…) n’a qu’à jouer pour l’équipe algérienne. La France (…) pourrait très bien s’en passer ». Des propos qui, on s’en doute, ont tout de suite été critiqués par la classe politique française. Avec des voix s’élevant qui pour dire que le sénateur Ravier avait là révélé l’une des pires faces du RN, qui pour plutôt se féliciter du retour de l’attaquant en équipe de France.