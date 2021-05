Absent de la sélection nationale française depuis 2015, Karim Benzema a été rappelé cette année par Didier Deschamps le 18 mai en vue de l’Euro. Autant pour le joueur qui a affirmé « plus qu’être heureux, c’est une fierté », de pouvoir jouer à nouveau avec les bleus, le public sportif français est aussi tout heureux du retour de l’un des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant madrilène avec son numéro 19 en sélection nationale à exploser la vente des articles sportifs à son effigie. C’est la preuve que les sportifs français attendaient impatiemment ce retour.

Pour plusieurs vendeurs d’articles sportifs, aucun joueur n’a autant fait bouger le marché en France. « Depuis que je travaille chez Unisport, il y a un peu plus de cinq ans, c’est la première fois que je vois un seul joueur faire bouger un marché entier », a confié à 20minutes Victor Saulnier, responsable des ventes France du distributeur danois d’articles de sport. « On vend plus de maillots Benzema que de maillots de tous les autres joueurs réunis, » a ajouté ce dernier.

”Un très gros pic à la suite de l’annonce”

Egalement, du Côté de la Fédération française de football (FFF), la responsable merchandising et licensing, Marie Trubert a déclaré qu’il y a eu « un très gros pic à la suite de l’annonce » sur la boutique en ligne de la fédération, « plus fort », comparativement aux dernières compétions. « Il y a plusieurs effets. Ce maillot est précieux et désirable car il y a le badge de champion du monde », a ajouté la responsable au micro de 20minutes. Pour Marie Trubert, la demande des maillots de Benzema est au-dessus de celui de tous les autres joueurs dont Griezmann, Mbappé, Kanté, Hernandez ou Giroud.