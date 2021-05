Le vendredi 14 mai dernier, Komi Koutché répondait aux questions de Christophe Boisbouvier sur les violences préélectorales au Bénin. L’ancien ministre a rejeté la responsabilité de ces troubles sur le pouvoir en place. Il n’a pas reconnu être l’un des instigateurs . «J’ai appelé à des manifestations pacifiques mouchoirs en main » a-t-il déclaré sur l’antenne de RFI. Le Moele-Bénin, Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin reconnaît dans une déclaration faite ce weekend, qu’il est tout à fait convenable de revendiquer« avoir lancé aux populations, un mot d’ordre de manifestations pacifiques, mouchoir en mains, hostiles à l’élection du 11 avril 2021 ».

Un projet de déstabilisation du pays bien revendiquée par une « pseudo-opposition »

Cependant, assumer la guérilla « que nous avons observée par l’agression armée du personnel des forces de défense et de sécurité ainsi que des populations civiles est un rubicond à ne jamais franchir dans une compétition démocratique. Le parti de Jacques Ayadji voit en ces déclarations de Komi Koutché, une preuve de la revendication du projet de déstabilisation du pays par une « pseudo-opposition ». Toutes les forces et personnalités de l’opposition ne sont cependant pas dans la logique de M Koutché, concède le Moele-Bénin qui invite celles-ci à se désolidariser de l’ancien ministre.

Retrouver les responsables où qu’ils se trouvent

Nous demandons « à ces forces de se démarquer des agissements qui n’honorent pas notre pays et sa démocratie », affirme le parti qui accuse l’ex-ministre des finances d’être dans « la délation, le mensonge et le déni ». Moele Bénin a par ailleurs demandé aux « autorités compétentes de prendre toutes les mesures pour retrouver les responsables des violents évènements préélectoraux, où qu’ils se trouvent pour que justice soit faite et que force reste à la loi ».

Le parti assure que ceux qui ourdissent des desseins funestes contre le Bénin et leurs mécènes locaux et étrangers seront toujours déroutés et leurs projets voués à l’échec. Les comploteurs également et leurs soutiens locaux et étrangers « perdront toujours la face, car le Bénin a une grande âme » conclu le Moele-Bénin.