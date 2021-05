Les entrepreneurs béninois peuvent désormais participer au concours « Africa’s Business Heroes » (ABH) de la Fondation Jack Ma. En effet, le Bénin fait partie des pays qui sont nouvellement pris en compte par les organisateurs de la compétition. Les entrepreneurs du Bénin, de l’Algérie, du Botswana, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, de l’Egypte, du Gabon, du Malawi, de la Libye, de Maurice, de la Namibie, du Maroc, du Sénégal, du Togo, de la Tunisie, de la Zambie et de l’Afrique du Sud peuvent désormais compétir pour essayer de prendre leur part dans la cagnotte de 1,5 million de dollars disponible.

Pour la Directrice des partenariats et des programmes au sein de l’ABH Mme Zahra Baitie-Boateng, le but visé en élargissant le concours à des régions encore sous-représentées est d’offrir à leurs entrepreneurs l’opportunité de « faire croître leurs entreprises et raconter leurs histoires ».

D’ici le 7 juin prochain il ne sera plus possible de candidater

Le concours « Africa’s Business Heroes » est l’initiative philanthropique majeure portée par la Fondation Jack Ma. Elle vise à soutenir et à inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs africains, tous secteurs confondus et ceux qui bâtissent une économie plus durable et inclusive pour l’avenir du continent. Les entrepreneurs ont encore quelques jours pour soumettre leurs candidatures à l’édition 2021 du concours. D’ici le 7 juin prochain il ne sera plus possible de le faire.