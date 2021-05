«La Statue de la Liberté éclairant le monde» était un cadeau d’amitié du peuple français aux États-Unis et est reconnue comme un symbole universel de liberté et de démocratie. Une œuvre d’art, du sculpteur français Frédéric-Auguste Bartholdi, et de l’ingénieur Alexandre-Gustave Eiffel. Aux États-Unis, la Statue de la Liberté a été érigée au sommet d’un piédestal de conception américaine sur la petite île de l’Upper New York Bay, maintenant connue sous le nom de Liberty Island. En octobre 1886, elle est inaugurée par le président Grover Cleveland, avant d’être désignée monument national en 1924. Selon JDD, une nouvelle statue est en route vers les USA, en signe d’une amitié renforcée entre les deux nations.

Un cadeau français pour l’’’Independence Day’’

C’est le journal hebdomadaire français d’actualité, le Journal Du Dimanche qui a annoncé l’évènement. La nouvelle statue de 2.83 mètres quittera le sol français le 07 Juin prochain et devrait être arrivée à New York, le 04 Juillet. Pile pour l’’’Independance Day’’, la célébration nationale de l’anniversaire de la publication de la déclaration d’indépendance de la Grande-Bretagne en 1776.

Une statue qui, selon Philippe Etienne, ambassadeur de France aux USA depuis septembre 2019 en remplacement de Gérard Araud, devrait aider, plus d’un siècle après la précédente, à renforcer les liens d’amitiés entre les deux pays. Et à rappeler, au-delà des récentes tensions commerciales avec l’UE, les liens forts et séculaires qu’entretiennent la France et les USA.

Pour la réalisation de cette nouvelle statue, l’initiative est certes venue du pouvoir public, mais les fonds nécessaires à sa réalisation sont « privés ». La compagnie maritime d’affrètement française, CMA CGM y aurait beaucoup contribué et a d’ailleurs reçu la lourde charge de convoyer la sœur de la « Lady » de New York.

Des soins particuliers ont été pris pour sa sécurité durant la vingtaine de jours, qu’elle passerait en mer, enfermée dans un conteneur spécial. Le débarquement se fera donc à New York où elle restera quelques jours à bonne distance de la vielle Dame, avant de continuer sa route pour le « 2221 Kalorama Road », la demeure de l’ambassadeur de France à Washington. Elle y restera une dizaine d’années.