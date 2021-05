L’activité du Bénin sur le marché financier de l’UEMOA et sur le marché international de la dette fait dire à certaines opinions que le taux d’endettement du Bénin s’est envolé. Mais pour le Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) Arsène Dansou , il n’en est rien. « Le taux d’endettement public du Bénin est passé de 30,90% en 2015 à 46,14% en 2020 soit une progression modérée sur la période 2015-2020. L’encours de la dette publique affiche une progression moyenne de moins de 15% sur la même période » a déclaré Arsène Dansou, dans une interview accordée au site Financial Afrik.

Il compare ce taux d’endettement à celui de la zone UEMOA où la moyenne s’établit à 53,24% en 2020 selon les perspectives économiques régionales du FMI publiées en avril 2021. En somme, l’endettement du Bénin est modéré. Le DG de la Caisse autonome d’amortissement, fait par ailleurs remarquer qu’on s’interroge plus souvent sur l’évolution du taux d’endettement mais pas suffisamment sur l’évolution des remboursements effectués périodiquement sur le stock de la dette.

Le Bénin a « remboursé en moyenne 6,4% (de sa dette) par an, ce qui démontre de la vitalité de notre économie et est gage de la crédibilité dont jouit le Bénin auprès des investisseurs » a déclaré le Dg de la CAA-Bénin. Il rassure donc ses compatriotes sur la vitalité et la soutenabilité de la dette du Bénin. Les différentes notations et appréciations obtenues sur la dette béninoise ainsi que l’intérêt sans cesse croissant des investisseurs pour le pays, en témoignent. Le Fonds monétaire international (FMI) a aussi reconnu la qualité très satisfaisante de la viabilité et la soutenabilité de la dette béninoise sur la période 2017-2020, selon Arsène Dansou.

« Les équipes d’évaluation du FMI ont attesté chaque fois que la dette publique du Bénin est viable et que le risque de surendettement pour le Bénin est modéré » a-t-il ajouté. Cette appréciation est confirmée de façon périodique et continuelle par les diverses agences de notation qui ont maintenu et/ou amélioré les diverses notations du Bénin en dépit de la conjoncture liée à la pandémie du Covid-19 » informe par ailleurs le DG CAA-Bénin.