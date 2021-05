La 18ème Réunion ordinaire des ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de l’Entente s’est tenu hier vendredi 28 mai à Lomé au Togo. La réunion a été présidée par le chef de la diplomatie togolaise, le Professeur Robert Dussey. Les ministres des affaires étrangères ont examiné plusieurs points inscrits à l’ordre du jour et approuvé les différents rapports soumis à leur appréciation notamment le rapport du Centre Régional de Formation en Entretien Routier (CERFER) et le « Rapport d’activités 2020 du Secrétariat exécutif du Conseil».

Mohamed Bazoum également félicité

Les ministres du Conseil de l’Entente ont aussi abordé la question de l’extrémisme violent et de la coopération sécuritaire notamment dans le domaine du renseignement. Les travaux ont pris fin sur une motion de remerciement adressée au chef de l’Etat togolais Faure Gnassingbé et des félicitations du Conseil de l’Entente au président Béninois Patrice Talon, réélu pour un second mandat de 5 ans lors du scrutin du 11 avril dernier.

Le nouveau président nigérien Mohamed Bazoum a également été félicité pour son élection à la tête de l’Etat du Niger. Rappelons que le Conseil de l’Entente réunit le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo.