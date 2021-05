Le ‘’Basketball Africa League’’ ou ‘’Ligue africaine de basket-ball’’ est une compétition majeure soutenue par la plus puissante organisation de Basketball au Monde, la NBA américaine. La compétition qui devrait débuter ce dimanche verra apparaitre sur le parquet une star pas comme les autres, le rappeur américain J. Cole. La star de la chanson a été annoncée comme devant faire partie des cinq joueurs de l’équipe d’un club rwandais, qui joueront le match d’ouverture de la compétition, ce dimanche à Kigali.

J. Cole chez les ‘’Patriots’’ du Rwanda

Le ‘’Basketball Africa League’’(BAL) représente le premier investissement de la National Basketball Association (NBA) dans une ligue de marque NBA en dehors de l’Amérique du Nord. Mais aussi et surtout la reconnaissance la plus conséquente à ce jour de la valeur et des potentialités du secteur sportif africain, et notamment du Basketball continental.

De grands du sponsoring sportif sont de la partie, avec Nike est le fournisseur officiel, New Fortress Energy, propriétaire de Milwaukee Bucks, est également un partenaire du BAL. D’autres sociétés américaines, dont General Electric, Ford et Marriott, les géants européens Total et Orange ou encore de nombreux partenaires nationaux largement issus de l’espace bancaire et télécom africain, sont impliqués en tant que sponsors. Et c’est Kigali qui abritera l’Edition 1, du 16 au 30 mai 2021.

Pour ce match d’ouverture, les ‘’Patriots’’ du Rwanda joueront contre les ‘’ River Hoopers’’ du Nigéria. Avec J. Cole aligné en tant qu’ailier pour l’équipe rwandaise. C’est le staff de l’équipe rwandaise qui a annoncé l’évènement ce jeudi. Le rappeur aux cinq albums de platine et une fortune estimée à plus de 60 millions de dollar a signé un accord avec l’équipe pour jouer trois à six matchs cette saison. Le joueur de 36 ans est arrivé au Rwanda plus tôt en mai pour se mettre en quarantaine afin d’être prêt à jouer pour la ligue.

C’est vrai que Cole a toujours montré un intérêt particulier pour le Basketball, un intérêt qui filtrait dans nombre de ses clips vidéo où on pouvait voir l’artiste tâter du ballon et flirter avec les paniers. C’est que selon la presse américaine, le rappeur a un moment envisagé une carrière professionnelle dans le Basketball du temps où il était membre de la Sanford High School en Caroline du Nord. Certes, la participation du rappeur au BAL, relève pour le moment plus d’un gros coup de publicité des organisateurs de la compétition, que d’un véritable changement de cap de la part de l’artiste. Mais J. Cole peut encore surprendre.