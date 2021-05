Ce samedi la finale de la ligue des Champions, très britannique, livrait son vainqueur ; le club anglais Chelsea Football Club. Une victoire obtenue à l’arrachée contre un autre club anglais, Manchester City, après l’unique but de la rencontre réalisé par l’attaquant international allemand des ‘’Blues’’, Kai Havertz. Mais si l’international allemand était celui qui avait scellé la victoire de Chelsea ; l’homme du match de l’avis des supporters et des journalistes, a été sans conteste, le milieu de terrain des Blues(Chelsea), le français N’Golo Kanté.

« Kante incroyable, Havertz superbe et Mount magique »

« Kante incroyable, Havertz superbe et Mount magique » a publié en machette un journal de la capitale britannique après le sacre de samedi du Chelsea FC. Si Kai Havertz était dans son rôle à l’attaque, a tout fait pour justifier toute la confiance que le club avait placé en lui ; des deux autres personnages de cette rencontre, Mason Mount et N’Golo Kanté, tous deux des milieux de terrain, le français était celui dont la reconnaissance était la plus remarquable. C’est que l’International français avait littéralement mouillé le maillot ce samedi au Portugal.

N’Golo Kanté a été de tous les fronts, enchainant récupération sur récupération. Une rage de vaincre qui a certainement portée l’équipe à cette seconde victoire de leur histoire en Ligue des Champions. Kai Havertz avec son but à la 42e minute a envoyé les Blues au panthéon des vainqueurs de « la Coupe aux larges oreilles », certes. Cependant, c’est Kante, qui en remportant la plupart de ses face-à-face, notamment dans le dernier tiers de la rencontre, surtout lorsque les « Cityzens » (Manchester City) étaient en situation de contre-attaque, a mérité les éloges.

Que ce soit devant Kevin De Bruyne ou Riyad Mahrez, le milieu de terrain avait montré son efficacité en les dépossédant ballon après ballons. Avec trois plaqués, 10 récupérations de balles et quatre duels aériens remportés, N’Golo Kanté a sans contestes mérité son titre d’homme du match. Le second après la remarquable demi-finale contre le Real Madrid.

Des performances du français d’autant plus remarquables que plus tôt cette année, le milieu de terrain avait eu du mal à revenir au mieux de sa forme après une blessure aux ischio-jambiers. N’Golo Kanté, 30 ans, a encore selon son contrat, deux ans à passer avec les ‘’Blues’’. Cependant il y a fort à parier que l’aventure ne s’arrêterait pas là.