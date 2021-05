L’actrice principale de la série, « Maitresse d’un homme marié », Halima Gadji,a une fois encore exposé ses griefs contre la maison de production, Marodi TV. A travers une vidéo qu’elle a diffusée sur Youtube, elle a dressé les raisons pour lesquelles elle ne compte plus incarner dans la saison3 « Maitresse d’un homme marié ». Halima Gadji explique qu’elle a pris la décision de ne plus travailler avec ses employeurs à cause de beaucoup de choses.

« Je ne serai pas dans la saison3 de la ‘’Maîtresse d’un homme marié’’ parce que j’ai décidé de ne plus travailler avec une production qui n’a donné aucun planning depuis octobre de l’année dernière. », a-t-elle laissé entendre dans sa vidéo. Elle fait également savoir que la production de la série ne respecte pas son emploi du temps. Elle déplore également le fait que la production n’ait donné aucun « brouillon correct du scénario ».

Un chapelet de griefs

La trajectoire du caractère de l’actrice principale serait également gardée secrète selon les propos tenus par l’actrice sénégalaise. A en croire le chapelet de plaintes dressé contre la production, cette société de production aurait pris l’habitude d’ignorer les ambitions de l’actrice ainsi que ses projets. Rappelons qu’une sortie préalable avait été effectuée par Halima Gadji il y a quelques semaines. Elle déplorait en effet, la rémunération qui lui est octroyée dans cette production.