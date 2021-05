La situation au Mali a connu un nouveau rebondissement ces derniers jours avec la reprise en main de la junte militaire dirigée par Assimi Goïta. Ce dernier a été confirmé nouveau président il y a quelques heures au grand dam de la France qui soutenait le retour rapide des civils au pouvoir. Dans le pays, les réactions sont en réalité mitigées. Certains maliens saluant le retour des militaires au pouvoir, d’autres craignant de les voir s’éterniser à la tête du pays.

Mais la réaction la plus virulente est venue du président français Emmanuel Macron qui a jugé ce coup d’état inacceptable comme nous l’évoquions il y a quelques jours. « Ce qui a été conduit par les militaires putschistes est un coup d’État dans le coup d’État inacceptable, qui appelle notre condamnation immédiate» avait déclaré Emmanuel Macron dans la foulée. Dans une nouvelle interview, le président français a un peu plus détaillé ses craintes pour le Mali et menacé de retirer ses troupes.

«Au président malien Bah N’Daw, qui était très rigoureux sur l’étanchéité entre le pouvoir et les djihadistes, j’avais dit: ‘L’islamisme radical au Mali avec nos soldats sur place ? Jamais de la vie!’ Il y a aujourd’hui cette tentation au Mali. Mais si cela va dans ce sens, je me retirerai» a affirmé M. Macron dans une interview au JDD. Mais le président français a réitéré une vieille proposition d’un plan Marshall pour soutenir l’économie africaine selon lui. Pourquoi ? : « Je le dis avec lucidité, si on est complices de l’échec de l’Afrique, on aura des comptes à rendre mais on le paiera cher aussi, notamment sur le plan migratoire» a-t-il avancé.