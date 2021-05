Après le célèbre tube, Waka Waka de Shakira en 2010, qui comptabilise aujourd’hui plus 2,8 Mds de vues sur YouTube, « We are one (Ole Ola) », interprétée par Jennifer Lopez et Pitbull en 2014, « Live it up » interprétée par Nicky Jam avec Will Smith et Era Istrefi en 2018, Gims pourrait s’imposer dans le monde entier avec l’hymne de la coupe du monde de 2022. En effet, d’après Le Parisien dans l’une des éditions de ce jeudi 27 mai, l’artiste d’origine congolaise pourrait être le prochain chanteur qui composera l’hymne de la coupe du monde.

D’après le quotidien, Gims de son vrai nom Gandhi Djuna, pourrait s’installer sous peu et ceci pour plusieurs mois à Doha, au Qatar où aura lieu la compétition mondiale, afin d’écrire l’hymne officiel de la coupe. Lui-même, fan du Football, les stades ne lui sont pas étrangers. En 2016, il avait chanté lors de la finale de la Coupe de Ligue, au stade de France, au cours de l’échauffement des joueurs du PSG et de LOSC Lille.

5 Mds de vues sur YouTube

Leader du groupe de rap, « Sexion D’Assaut », mais aussi un artiste complet à la carrière solo, Gims avait réalisé un nouveau record en mars dernier. En effet, le succès de ses tubes a fait de lui le premier artiste francophone et urbain à comptabiliser 5 milliards de vues sur YouTube.