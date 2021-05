A la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée ce jeudi 6 mai, le ministre russe des Affaires étrangères a mis en garde l’Occident contre toute nouvelle sanction contre son pays. Selon les déclarations qui ont été faites par le chef de la diplomatie russe, chaque attaque sera sanctionnée par une riposte. Cette sortie de l’officiel russe intervient suite aux déclarations de la Commission européenne sur la possibilité d’une riposte de Bruxelles aux contre-sanctions russes.

« Nous ne laisserons pas sans réponse de telles attaques contre la Russie, les représentants des autorités russes, les parlementaires russes et nos entreprises que l’Union européenne juge coupables uniquement parce qu’elles sont enregistrées dans un pays que l’UE a décidé de déclarer agresseur sans motif convaincant et aucune raison légitime», a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

“Impunité totale”

Pour le chef de la diplomatie russe, l’Union Européenne croit que tout lui est permis. Aussi, aurait-elle pris la décision d’évoquer « le caractère illégitime et l’absence d’une base juridique internationale concernant » les actions russes. « Je commence à croire qu’en plus de cette idée de permissivité et d’infaillibilité, l’UE commence à être submergée par une autre manie: celle [de croire qu’elle bénéficie] d’une impunité totale», a-t-il poursuivi.