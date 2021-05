L’international joueur brésilien, Neymar, fait la une de la presse sportive internationale pour une affaire d’agression sexuelle qui figure parmi les raisons de son divorce avec l’équipementier américain Nike, l’année dernière. En effet, la marque a confirmé les informations du média américain Wall Street Journal, qui a indiqué que : « Nike a mis fin à son partenariat avec le sportif parce qu’il a refusé de coopérer dans une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d’actes répréhensibles formulées par une employée ».

« On ne m’a pas donné l’opportunité de me défendre »

Sur Instagram, le footballeur âgé de 29 ans s’est montré surpris suite à la publication de ces informations. «Je ne savais rien (…) personne ne m’a rien dit» sur «cette affaire» a-t-il déclaré, tout en ajoutant que le bénéfice du doute ne lui avait pas été accordé. Pour lui, il s’agit d’une fausse information, puisqu’il dit n’avoir jamais entretenu une telle relation avec l’employée en question. « On ne m’a pas donné l’opportunité de me défendre. On ne m’a pas donné l’occasion de savoir qui était cette personne prétendument offensée. Je ne la connais même pas. Je n’ai jamais eu aucune sorte de relation ou contact avec cette personne » a-t-il ajouté.

Notons que les faits reprochés à Neymar remonteraient en 2016, dans une chambre d’hôtel, à New York. Pour mémoire, selon les informations rapportées par le Wall Street Journal, l’employée a confié à certains de ses amis que le joueur avait tenté de la contraindre à pratiquer une fellation.