Un récent rapport américain accable une nouvelle fois la Chine en ce qui concerne la traite des Ouïghours dans le Xinjiang. En effet, pour l’exécutif américain, les deux dernières décennies ont permis l’essor de cette région, d’un point de vue économique. Or, cette incroyable amélioration des conditions économiques sur place serait dû à la traite des locaux.

En effet, Washington accuse le gouvernement chinois d’avoir engagé la traite des minorités ethniques ouïghours et autres, depuis plusieurs années afin d’accélérer la transition économique dans la région. Intitulé “In Broad Daylight: Uyghur Forced Labor and Global Solar Supply Chains” ce dossier mène une violente offensive à l’encontre de la Chine.

Un rapport américain accable la Chine

Celle-ci est accusée d’avoir organisé un vaste programme de travail forcé. Sur place, sont notamment créés de nombreux outils et composants servant à développer des projets en faveur de l’environnement, notamment des panneaux solaires. Le rapport accuse ainsi la Chine de tout faire pour lutter contre le réchauffement de la planète en exploitant les habitants de la région.

Pékin se dédouane de ces accusations

Interrogé à ce sujet, Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a tenu à réagir, affirmant qu’il s’agissait là d’un mensonge éhonté. Pour la Chine, ces multiples rapports évoquant le travail forcé ne sont fondés sur rien de viable. Pour autant, les critiques sont nombreuses et les accusations, de plus en plus précises. De nombreux officiels du monde occidental, accusent la chine d’enfermer les ouïghours dans des camps de travail forcé, de les maltraiter, de les humilier et de les torturer.