Le second mandat de Patrice Talon est placé sous le signe du social. C’est ce qu’a annoncé le président de la République lors de son discours d’investiture ce dimanche 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Après un premier mandat au cours duquel il a demandé de serrer les ceintures et que certains béninois ont taxé d’‘’antisocial’’, le chef de l’Etat semble résolu à faire les choses autrement. Il compte bien mener les plus de projets sociaux pour impacter de façon individuelle, les Béninois.

«Ce mandat sera donc hautement social », a lancé Patrice Talon dans son discours d’investiture ce dimanche 23 mai 2021. Une manière d’annoncer que ce quinquennat qu’il débute est celui au cours duquel les béninois vont desserrer les ceintures. Il précise que toutes les mesures au cœur du quinquennat 2021-2026 vont être source de richesse et d’emplois. Il indique que la devise des béninois devrait être désormais, «Liberté, démocratie et bonne gouvernance ».

« AGBONNON »

Pour lui cette devise définit le crédo qui sera le sien tout au cours du mandat, «c’est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier celui des plus vulnérables d’entre nous ». Car, «mon souhait en ce qui me concerne personnellement, c’est qu’il soit établi à la fin du mandat, que j’ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que véritablement je mérite d’être appelé « AGBONNON » ».