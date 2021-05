Le premier gouvernement du second mandat de Patrice Talon est connu. La liste a été rendue publique ce mardi 25 mai 2021 à la télévision nationale. Désormais, le gouvernement compte 23 ministres. Certains cadors ont été maintenus. Des ministres ont été remerciés et de nouveaux sont entrés. Outre les partis Union progressiste et Bloc républicain, le Parti du renouveau démocratique (PRD) fait son entrée dans le gouvernement comme l’avait promis Talon un peu avant la compagne électorale.

Les membres du premier gouvernement de Patrice Talon II sont désormais connus. C’est le secrétaire général du gouvernement Edouard Ouin-Ouro qui a fait lecture du décret portant composition du gouvernement sur la télévision nationale. Et comme on pouvait s’y attendre, le chef de l’Etat n’a pas fait de grands changements. Le président de la République a fait un gouvernement de 23 membres. On ne retrouve plus la trace du ministère de la communication. Dans ce gouvernement Talon a conservé ses hommes forts. Il s’agit du ministre de l’Economie et des Finances, Romulad Wadagni, du ministre des affaires étrangères, Aurélien Agbénonci, du ministre du Cadre de vie, José Tonato et le ministre d’État chargé du Plan et du Développement Abdoulaye Bio Tchané. Le ministre Wadagni est aussi ministre d’Etat. On note deux entrées.

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) fait son entrée avec Raphaël Akotègnon qui occupe désormais le poste de ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale. Il remplace Alassane Seïdou qui devient le nouveau ministre de l’Intérieur. Mahugnon Kakpo sort du gouvernement pour laisser sa place à Kouaro Yves Chabi au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle. Pour le reste, tous les autres ministres gardent leurs fauteuils.

La composition du premier gouvernement de Talon II

M. Abdoulaye BIO TCHANE, ministre d’État chargé du Plan et du Développement ;

M. Séverin Maxime QUENUM, garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation ;

M. Aurélien AGBENONCI, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ;

M. Romuald WADAGNI, ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances ;

M. Alassane SEIDOU, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;

M. José Didier TONATO, ministre du Cadre de vie et du Développement durable ;

M. Gaston DOSSOUHOUI, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche ;

Raphael Akotègnon, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

Mme Adidjatou MATHYS, ministre du Travail et de la Fonction publique ;

Mme Véronique TOGNIFODE MEWANOU, ministre des Affaires sociales et de la Micro finance ;

M. Benjamin Bodounrin Ignace HOUNKPATIN, ministre de la Santé ;

Mme Eléonore YAYI LADEKAN, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

M. Kouaro Yves Chabi, ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle ;

M. Salimane KARIMOU, ministre des Enseignements maternel et primaire ;

M. Babalola Jean-Michel Hervé ABIMBOLA, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ;

Mme Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU, ministre du Numérique et de la Digitalisation ;

M. Hervé Yves HEHOMEY, ministre des Infrastructures et des Transports ;

M. Shadiya Alimatou ASSOUMAN, ministre de l’Industrie et du Commerce ;

M. Dona Jean-Claude HOUSSOU, ministre de l’Énergie ;

M. Samou SEIDOU ADAMBI, ministre de l’Eau et des Mines ;

M. Modeste Tihunté KEREKOU, ministre des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion de l’emploi ;

M. Oswald HOMEKY, ministre des Sports ;

M. Fortunet Alain NOUATIN, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale.