Le nom du nouveau médiateur de la République est connu depuis quelques jours. C’est l’ancien député Pascal Essou, qui succèdera à Joseph Gnonlonfoun, en poste depuis 2013. Il a prêté serment ce mercredi 19 mai à Cotonou, devant le Président de la République et les chefs d’institutions à Sèmè City. L’homme que Patrice Talon dit avoir pris du temps pour trouver, a juré de « remplir (ses) fonctions de Médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et impartialité dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret (qu’il aurait) obtenu dans l’exercice de ses fonctions ».

“Vous aurez beaucoup plus que par le passé à assurer le dialogue nécessaire entre les uns et les autres“

Patrice Talon a ensuite pris la parole pour renvoyer M Essou à l’exercice de ses fonctions. Il lui a aussi rappelé la tâche qui sera le sien surtout en cette période. « Vous aurez beaucoup plus que par le passé à assurer le dialogue nécessaire entre les uns et les autres à tous les niveaux, au plan politique, au plan social , au plan syndical, les discussions nécessaires, les échanges nécessaires, le dialogue nécessaire entre les béninois et les béninoises pris individuellement, avec l’Etat et les institutions de la République. C’est vous dire combien le Bénin attend de vous dans cette période de grande mutation » lui a t-il dit.

Dans la même veine Patrice Talon affirme que “notre quête de développement qui a nécessité la rupture avec nos habitudes du passé, parfois, nous amène à des controverses”. Notons que la période préélectorale au Bénin a été troublée par des violences dans la partie méridionale du pays.