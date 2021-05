Le président béninois Patrice Talon aborde son second mandat avec un gouvernement remanié a minima. Hier mercredi 26 mai 2021, le chef de l’Etat présidait le premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement. Dans un post publié sur sa page Facebook, il y a quelques heures, le numéro 1 béninois revient sur ce qu’il attend de ses collaborateurs. « Il s’agit pour cette équipe dorénavant d’asseoir durablement les bases du développement de notre pays, et partant, celles du bien-être collectif et individuel » écrit-il.

« Démontrer que le sous-développement n’est pas une fatalité »

Le locataire du palais de la Marina dit être « conscient et confiant que si nous restons mobilisés, dans l’abnégation, nous allons changer le cours de l’histoire de notre pays et au-delà ». C’est ensemble que nous allons prouver que le “sous-développement n’est pas une fatalité ” a t-il poursuivi. De plus, si les élites qui gouvernent prennent réellement conscience de leurs responsabilités et s’engagent à inverser la courbe, elles en sont capables.

Pour ce faire, le « sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve seront prescrites pour ce mandat » prévient Patrice Talon. Il misera sur la qualité de la gouvernance et a déjà exhorté les ministres de son gouvernement à ainsi honorer le pays.