C’est une première au Bénin depuis 1960. Le pays sera traversé par un pipeline d’exportation de pétrole brut. Cet ouvrage quittera Agadem au Niger pour Sèmè-Kpodji, commune du département de l’Ouémé. Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a lancé ce jeudi 20 mai 2021, les travaux sur le site de la station de Sèmè Kpodji. Le pipeline va parcourir les départements de l’Ouémé, du Plateau, des Collines, du Borgou et de l’Alibori. L’ouvrage qui mesure 2 mille kilomètres dont 685 du côté béninois, sera doté d’une station terminale à Sèmè-Kpodji, de deux stations de pompage à Gogounou et Tchaourou et d’un terminal d’exportation en haute mer.

Plus de 300 emplois permanents

Durant la phase de construction, 3 mille emplois seront créés. Après les deux ans de travaux, il y aura 300 emplois permanents. C’est dans le cadre de l’exploitation de la pipeline. Ce gigantesque projet permettra au Niger d’acheminer son pétrole brut au Bénin pour son exportation par voie de mer. Toutes les communes parcourues par le pipeline verront des infrastructures sociocommunautaires fleurir sur leur sol. Il s’agit de salles de classe et de centres de santé. Les communes en question sont : Kandi, Malanville, Gogounou, Bembérékè, Ndali, Ouèssè, Tchaourou, Parakou, Savè, Kétou, Adja-Ouèrè, Pobè, Sakété , Ifangni, Avrankou, Adjarra et Sèmè-Kpodji

Plus de 300 milliards de droit de transit

Selon le magazine Jeune Afrique, le pipeline devrait permettre au Niger de multiplier par sept sa capacité actuelle d’exportation de pétrole qui est de 20 mille barils par jour. Le pays de Mohamed Bazoum touchera donc quelque 610 millions d’euros de recettes fiscales à l’horizon 2025. Le Bénin quant à lui, tirera de l’exploitation du pipeline plus de 300 milliards de FCfa comme droit de transit et recettes fiscales pour les vingt premières années d’exploitation.