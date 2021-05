Les relations entre l’Iran et les Etats-Unis font la une de la presse internationale concernant un accord d’échange de prisonniers. En effet, la Maison Blanche a démenti une information qui vient des médias iraniens. Ces derniers avaient fait savoir dans la matinée de ce dimanche 2 mai 2021, qu’un accord avait été conclu entre les Etats-Unis et la République islamique concernant un échange de prisonniers et d’un versement d’une somme de sept milliards de dollars de fonds iraniens autrefois bloqués.

Les USA toujours à la quête d’un accord avec l’Iran

Selon les informations d’un média officiel iranien, les Etats-Unis auraient accepté de recevoir quatre prisonniers américains détenus en Iran en échange de quatre prisonniers iraniens enfermés dans leur pays. Cependant, ces informations sont fausses, selon les USA, qui ont assuré être toujours à la quête d’un accord avec l’Iran, sur cette question.

Dans une interview accordée au média américain CBS, Ron Klain, chef de cabinet du président américain Joe Biden, a fait savoir que : « Malheureusement, ces informations sont fausses. Il n’y a pas d’accord pour libérer ces quatre Américains. On travaille dur pour les faire libérer, on évoque le sujet à chaque fois avec nos interlocuteurs iraniens, mais pour le moment, il n’y a pas d’accord pour ramener ces quatre Américains à la maison ». Il a par ailleurs fait savoir que les Etats-Unis seraient les premiers à annoncer un tel accord s’il avait lieu.