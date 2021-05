La Biélorussie fait toujours la une de l’actualité internationale après le détournement du vol de la compagnie aérienne RyanAir, au bord duquel se trouvait le journaliste d’opposition Roman Potrassevitch et sa compagne. Même si les autorités russes justifient leur action par une alerte à la bombe, les occidentaux n’ont pas manqué de condamner l’interpellation de l’opposant.

Le président biélorusse bénéficie du soutien de la Russie

Cela avait également amené l’Union européenne à imposer des sanctions à la Biélorussie en interdisant aux compagnies aériennes bélarusses de survoler l’espace aérien de l’UE et inversement. Apparaissant de plus en plus isolé sur la scène internationale depuis cette affaire, le président biélorusse bénéficie du soutien de la Russie, qui croit aux raisons évoquées par les autorités biélorusses. Le porte-parole de l’Etat russe, Dimitri Peskov avait déjà montré la position de la Russie en estimant que : « Le Kremlin ne voit pas de raison de ne pas croire les dirigeants biélorusses ». Il avait fustigé la réaction des pays européens, qui selon lui, « n’ont aucune volonté de comprendre, et pour l’instant ils réagissent beaucoup trop vite ».

Une entrevue pour renforcer les relations entre les deux pays

C’est dans ce contexte que les dirigeants russe et biélorusse se verront ce vendredi 28 mai 2021. En effet, Alexandre Loukachenko rencontrera son allié Vladimir Poutine dans sa demeure de Sotchi. Le but de cette rencontre est de discuter officiellement de l’« intégration » entre les deux pays. Alors que Moscou apparaît comme le seul allié de Minsk, cette entrevue devrait permettre de renforcer les relations entre les deux pays. Déjà la veille, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait encore réaffirmé le soutien de son pays à la Biélorussie en lançant une pique aux occidentaux. D’après lui, ceux-ci devraient arrêter de « diaboliser ceux qu’il n’aime pas ».