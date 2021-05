A moins d’un an de la prochaine élection présidentielle en France, les attentions continuent de se focaliser sur les probables candidatures. En effet, des voix s’élèvent de plus en plus pour inciter la candidature de certains hommes politiques français. C’est le cas de la Guyanaise Christiane Taubira dont la candidature est en train d’être suscitée sur une plateforme.

“Nous avons besoin d’une politique de gauche”

Le site dont l’adresse est https://taubirapour2022.fr/ appelle non seulement la femme politique à participer au prochain scrutin mais demande également à celles et ceux qui comptent la soutenir de procéder à une signature. Le message sur le site indique que chaque jour, le nombre des citoyens qui souhaitent sa participation à la prochaine élection présidentielle française s’amplifie. Le texte présente en effet, la présidente de Walwari (« Éventail ») comme la seule solution face aux différents problèmes que rencontre la France sur divers plans.

« Face à tous les défis qui nous attendent, nous avons besoin d’une politique de gauche qui fait le choix de l’égalité entre tou-te-s les citoyen-ne-s, le choix de la dignité humaine, de l’émancipation, du progrès collectif, écologique et démocratique ; une gauche qui affronte toutes les formes d’injustice », peut-on notamment lire.

Cette initiative est visiblement portée par certaines personnalités influentes du monde des médias. Sur sa page Facebook, le producteur de Couleurs Tropicales a marqué son adhésion à la candidature de Christiane Taubira. « Si #christianetaubira accepte ce nouveau challenge, je la soutiendrai activement, comme je ne l’ai jamais fait auparavant ! Si elle s’y refuse, j’attendrai de voir qui a à cœur d’apaiser un pays gangrené par un racisme décomplexé, orchestré par l’élite politique et médiatique. », a laissé lire Claudy Siar.

Elle avait occupé plusieurs postes de responsabilité

Rappelons que la femme politique avait fait ses preuves à divers postes au sein de l’appareil politique français. Députée de Guyane de 1993 à 2012, elle a également siégé durant cinq ans au Parlement européen. En mai 2012, elle a été nommée garde des Sceaux et ministre de la Justice du gouvernement de Jean-Marc Ayrault.