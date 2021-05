C’est ce jeudi 20 mai 2021 que le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a lancé les travaux de la section béninoise du projet pipeline Bénin -Niger, sur le site de la station de Sèmè-Kpodji. En effet, l’ouvrage quittera Agadem au Niger pour la station terminale de Sèmè-Kpodji. Il y aura deux stations de pompages à Gogounou et Tchaourou et un terminal d’exportation en haute mer. Selon les explications du ministre des Mines Samou Seidou Adambi, le pipeline est long de 1980 km.

Formation des cadres et transfert de compétences

La section béninoise fait 675 kilomètres. Le pipeline aura une capacité nominale de 4,5 tonnes par an, soit 35 millions de barils et une capacité extensible par ajout de stations de pompage supplémentaires. Le ministre a ensuite exposé les retombées économiques de ce projet pour le Bénin. A long terme, explique Samou Seidou Adambi, le pipeline boostera fortement la croissance économique du pays. Une industrie du pipeline pétrolier va prospérer avec tout ce qu’elle implique en termes de transfert de compétences et de formation des cadres béninois.

On assistera aussi à la construction d’infrastructures sociocommunautaires dans les communes traversées par l’oléoduc. Il s’agit des communes de Kandi, Malanville, Gogounou, Bembérékè, Ndali, Ouèssè, Tchaourou, Parakou, Savè, Kétou, Adja-Ouèrè, Pobè, Sakété , Ifangni, Avrankou, Adjarra et Sèmè-Kpodji. Les travaux du projet seront exécutés par l’entreprise chinoise Wapco-Bénin. Durant la phase de construction, 3 mille emplois seront créés. Après les deux ans de travaux, il y aura 300 emplois permanents dans le cadre de l’exploitation de la pipeline.