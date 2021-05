Au cours d’un déplacement le mardi 25 mai à la frontière entre la Géorgie et l’Ossétie du Sud, où est déployée une mission d’observation de l’Union européenne, le Président polonais Andrzej Duda a qualifié la Russie de pays anormal. « La Russie n’est pas un pays normal, ce n’est pas un pays qui se comporte normalement, c’est un État agresseur », avait laissé entendre le président. Ce jeudi 27 mai 2021, face aux journalistes, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu au président polonais, dénonçant une très mauvaise rhétorique tout en rappelant que la Russie est un pays amical.

« Notre attitude envers une telle rhétorique est très mauvaise, nous ne l’aimons pas et nous ne l’acceptons pas », a déclaré le porte-parole. « Dotée de ses qualités, la Russie cherche des relations amicales de coopération mutuellement avantageuses avec tous ses voisins, la Pologne comprise. Nous regrettons que la haine de notre pays monte à la tête de certains hommes politiques polonais, y compris le Président, les empêchant de faire montre de sagesse politique », a ajouté M. Peskov.

Un pays ennemi de la liberté

Ces derniers moments le président polonais ne manque aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur le pays voisin. En début de mois, à l’occasion de la Journée de la Constitution, Andrzej Duda avait qualifié la Russie d’« ennemie de la liberté ». Par plus tard que le mardi dernier, il avait signé une nouvelle stratégie de sécurité nationale où il a désigné la Russie comme une des menaces les plus graves. Le mois dernier lors de la tension diplomatique entre la Russie et plusieurs autres pays où Moscou avait déclaré personae non grata trois diplomates polonais, Varsovie avait qualifié cette mesure de témoignage de « politique agressive ».