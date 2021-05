Alexei Navalny, le plus connu des critiques du président Vladimir Poutine, purge une peine de deux ans et demi dans une colonie pénitentiaire à l’extérieur de Moscou pour des accusations de fraude qui, selon lui, sont politiquement motivées. L’avocat âgé de 44 ans, derrière les barreaux, a entamé une grève de la faim à la fin du mois de mars pour réclamer un traitement sanitaire approprié, pour de graves maux de dos et un engourdissement des membres. Il y a quelques jours, le 23 avril dernier, il acceptait de mettre fin à sa protestation après avoir reçu des soins dans un hôpital. Ce jeudi, les autorités pénitentiaires russes donnaient des nouvelles de l’opposant en disant qu’il « se porte bien ».

Navalny « plus ou moins rétabli »

Jeudi, l’agence de presse russe citait le chef de l’administration pénitentiaire fédérale de Russie, Alexander Kalachnikov, disant que le détenu « s’était plus ou moins rétabli ». Cela signifiait donc que le critique emprisonné du Kremlin, Alexei Navalny, se remettait après avoir mis fin à une grève de la faim de 24 jours le mois dernier, exigeant un traitement médical adéquat.

Fin avril, Alexei Navalny avait fait sa première apparition publique depuis la grève de la faim lors d’un appel en salle d’audience dans le cadre de sa condamnation pour diffamation. Il avait semblé maigre et diminué, mais l’opposant n’avait pas perdu de sa verve. « Je suis un squelette effrayant », a déclaré l’opposant, qui est apparu dans la salle d’audience sur un flux vidéo. « Je n’ai jamais pesé autant qu’en 7e année» avait ajouté l’opposant apparaissant, le crâne rasé et vêtu d’une veste de prison.

Selon l’entourage de la famille du prisonnier, l’homme pesait alors environ 76 kilos soit 17 kilos de moins qu’au moment de son incarcération. En tous cas, ce jeudi, selon Alexander Kalachnikov, qui a été sanctionné à la fois par les États-Unis et l’UE dans le cadre des mesures de répression actées par l’Occident à cause de l’affaire Navalny ; le critique du Kremlin « mange normalement » et « son poids est déjà de 82 kilogrammes (180 livres)».