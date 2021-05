En attendant la décision finale de la CAF par rapport à la date de la tenue du match entre la Sierra Leone et le Bénin comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, Michel Dussuyer prépare son équipe. Ainsi, ce mercredi 26 mai 2021, le sélectionneur Français du Bénin a rendu public la liste des joueurs qui vont éventuellement participer à ce match. Il a retenu 23 joueurs dont trois locaux. On note le retour de Koukou Djiman.

23 joueurs Béninois pour affronter la Sierra Leone au cours du mois de juin. Ainsi en a décidé Michel Dussuyer qui, malgré l’incertitude qui entoure ce match prévu pour le 31 mars dernier mais reporté pour une rocambolesque affaire de faux test COVID, s’est mis au travail avec ses joueurs. Et sur cette liste, le Français a retenu trois joueurs évoluant dans le championnat national. Il s’agit du gardien des Buffles du Borgou qui effectue son retour en sélection nationale, du latéral gauche des Dragons de l’Ouémé, Djalilou Ouorou et du remuant milieu de terrain de Ayéma, Junior Olaïtan. Djiman Koukou fait son retour pour pallier l’absence de Sessi d’Alméïda qui a subi une intervention chirurgicale pour un problème de pubalgie.

«Nous avons beaucoup de joueurs indisponibles. Pour les joueurs locaux c’est une porte qui s’ouvre pour eux. Ils ont la possibilité maintenant de démontrer leur savoir-faire», explique Dussuyer. Désiré Azankpo fait également son retour dans l’équipe. En défense, le Bénin va évoluer sans Cédric Hountondji qui a beaucoup joué et traine un problème au talon d’Achille. Il a subi un traitement particulier mais il lui faut du repos. C’est donc avec ces 23 joueurs que Dussuyer va préparer le match dont l’enjeu est une qualification à la CAN Cameroun 2021 qui va se jouer en 2022.

Liste des 23 joueurs appelés par Michel Dussuyer

Gardiens

Saturnin Allagbé

Fabien Farnolle

Chérif Dine Kakpo

Défenseurs

Khaled Adénon

Moïse Adilehou

Youssouf Assogba

Samadou Bourou

Djalilou Ouorou

Yohan Roche

Olivier Verdon

Milieux

Jordan Adéoti

Matéo Ahlinvi

Jérôme Bonou

Rodrigue Kossi

Djiman Koukou

Junior Olaïtan

Anaane Tidjani

Attaquants

Jodel Dossou

Marcellin Koukpo

Steve Mounié

Mickaël Poté Désiré Azankpo

Cèbio Soukou