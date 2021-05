Le dimanche 23 mai dernier, alors qu’il prononçait son discours d’investiture à Porto-Novo, Patrice Talon a appelé à l’unité de la nation béninoise. « Je serai le Président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Les élections ainsi que les incompréhensions ou les querelles qu’elles génèrent, c’est désormais du passé. Dans la cohésion, tous ensemble, mettons-nous au travail pour consacrer définitivement le redressement de la grande nation que nous sommes » a-t-il exhorté. Ce discours interprété par certaines opinions comme une main tendue à l’opposition ne laisse pas indifférent Eugène Azatassou.

Invité récemment dans l’émission” 100% Bénin” de SIKKA TV, ce membre du parti “Les Démocrates” dit avoir beaucoup de peine à croire en Patrice Talon. “Le type qui a fait son calcul qui a dit que ceux-là n’iront nulle part et qui vient dire non! non! Venez ! ça me rappelle la fable de La Fontaine avec le chat raminagrobis” a-t-il déclaré. Pour lui, “s’il y a réellement une transformation chez le chef de l’Etat, il faut qu’il soit plus pédagogique et qu’il le fasse voir”. En somme, M Azatassou est craintif et ne veux pas qu’on ruse avec son parti comme ce cher félin dans la Fable de La Fontaine intitulée: “Le Chat, la Belette et le petit Lapin “.

” Ça peut être une nouvelle ruse pour nous conduire à nouveau dans le décor “

En effet Raminagrobis n’est rien d’autre que le sage chat auprès de qui deux rats sont allés se confier puisqu’ils étaient en désaccord. Une fois devant Raminagrobis, celui-ci a feint de ne pas les entende, leur demandant d’approcher de plus près. Quand il fut à porter de ses griffes, il a sauté sur eux et les a croqués à belles dents. Eugène Azatassou se permet donc d’être prudent parce que dit-il, Patrice Talon a déjà empêché son ancien parti et le nouveau de participer aux trois dernières élections.

“On a tout fait pour participer à ces trois élections en remplissant toutes les conditions légales. Mais on a toujours été bloqués. De façon astucieuse par la ruse, aux derniers moments, on a toujours trouvé des choses pour vous mettre à l’écart. Maintenant que cette personne vienne dire que c’est du passé ça peut être une nouvelle ruse pour nous conduire à nouveau dans le décor “ analyse-t-il. Le politicien pense donc qu’on ne peut pas lui demander d’applaudir à tout vent et se jeter dans les bras de celui qui lui a « fait tout ça ».