Le défenseur béninois Emmanuel Imorou a pris sa retraite internationale. Il l’a fait savoir sur son compte twitter. “13 ans après avoir débuté ma carrière de footballeur professionnel, j’ai décidé de raccrocher les crampons. Je tiens à remercier chaque club et la sélection nationale. Ils m’ont permis de vivre de ma passion, et je suis fier d’avoir porté leurs couleurs ! je leur dois énormément” écrit-il dans son message d’au revoir.

Il a par ailleurs remercié toutes les personnes qui l’ont encouragé, supporté et soutenu tout au long de sa carrière professionnelle notamment Frédéric Zogo, le “premier à avoir cru en (lui)”. Le désormais ex-international béninois est né à Bourges en 1988. Il a été formé à Châteauroux. Le défenseur a ensuite enchaîné les clubs de Ligue 2 (Clermont Foot) et de Ligue 1 (Caen). Il a aussi joué pour le Sporting Clube de Braga où il a disputé la Ligue Europa. Depuis 2019, Manu évolue à Thonon Evian Football Club, une équipe de National 3.

“J’ai conscience d’avoir été un privilégié, même si tout n’a pas toujours été rose”

Manu est également consultant pour Bein Sport. En sélection nationale, le défenseur béninois a participé à la CAN 2010 en Angola avec les écureuils du Bénin. Il était aussi de la campagne de 2019 au pays des Pharaons. C’est probablement le plus beau souvenir de sa carrière en sélection puisque le pays se qualifie cette année-là en quart de finale de la compétition. Une performance historique pour les “rongeurs”.

Dans son message d’Adieu, Emmanuel Imorou dit avoir eu de la chance d’avoir côtoyé des joueurs talentueux en sélection nationale mais aussi dans les clubs pour lesquelles il a joué. “J’ai eu la chance de côtoyer des joueurs talentueux et des personnalités remarquables au sein de chaque club et en sélection nationale. J’ai conscience d’avoir été un privilégié, même si tout n’a pas toujours été rose” a-t-il écrit. Au revoir Manu et merci pour tout ce que tu as fait pour le Bénin. Tu manqueras très certainement à tes ex-coéquipiers de la sélection nationale qui jouent dans quelques semaines contre la Sierra Léone.