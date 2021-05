Elon Musk, persona non grata dans le monde de la crypto ? En effet, l’influence grandissante de l’entrepreneur sur les cours du bitcoin commence à agacer de nombreux investisseurs, qui ne souhaitent pas se retrouver lésés. Il y a quelques jours, le fondateur de Tesla et SpaceX a ainsi surpris son monde en annonçant que Tesla n’acceptait plus les bitcoins.

Il a plus tard enfoncé le clou en expliquant que son entreprise pourrait même revendre ses BTC, entraînant alors une chute du cours, qui a frôlé les 30.000 dollars. De fait, un token appelé $STOPELON a été lancé. Disponible sur les plateformes d’échange Kraken, Coinbase ou Binance, ce dernier pèse d’ores et déjà 23 millions de dollars de capitalisation.

Une crypto-monnaie contre Elon Musk

Le nombre de jetons disponible sera de 1.000.000.000.000 et un groupe Telegram a même été ouvert afin de permettre aux investisseurs d’échanger autour de ce drôle de projet. Selon eux, Musk est irresponsable et manipule les portefeuilles de nombreuses personnes qui ont moins d’influence. De fait, ces derniers ont décidé de dire stop, de dire assez.

L’objectif final est d’investir dans Tesla

L’objectif final est de peser suffisamment pour pouvoir ensuite investir le capital de Tesla. Bien entendu, cela n’a que très peu de chances d’aboutir même si le monde du net et le monde de la crypto-monnaie ont tendance à surprendre. Un message envoyé auquel n’a, pour le moment, pas encore répondu le principal intéressé.