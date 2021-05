Après le départ de neuf clubs européens parmi les douze qui ont mis sur pied le projet prématurément avorté de la Super Ligue, l’UEFA a annoncé des sanctions vendredi. Les neuf clubs qui se sont retirés, à savoir : Arsenal, l’AC Milan, Chelsea, l’Atlético de Madrid, l’Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham, ont été officiellement sanctionnés par l’UEFA. Dans un communiqué, l’instance a indiqué que ces clubs subiront une retenue de 5% des revenus que l’UEFA leur attribue pour les compétitions européennes. Ils devront également, tous faire un don de 15 millions d’euros pour le développement du football auprès des jeunes en Europe. A ces sanctions financières, s’ajoutent d’autres mesures disciplinaires.

Quant aux trois autres clubs qui font encore parti du projet dont la Juventus, le Barça et le Real Madrid, l’UEFA a annoncé des mesures plus sévères « qu’elle juge appropriées » et qui sont à l’étude. Dans une déclaration commune, les trois clubs ont dénoncé les sanctions de même que des pressions et menaces tout en justifiant le bien-fondé de la Super Ligue. « Les clubs fondateurs ont souffert, et continuent à souffrir, de pressions, de menaces et d’insultes de la part de tiers pour qu’ils retirent le projet et se désistent de leur droit de proposer des solutions pour l’écosystème du football, expliquent les trois clubs », ont fait savoir les dirigeants des clubs.

“C’est intolérable selon la loi”

« C’est intolérable selon la loi, et les tribunaux se sont déjà déclarés en faveur du projet de Super Ligue, […] interdisant la FIFA et l’UEFA d’intenter des actions qui pourraient entraver cette initiative de quelque manière que ce soit » ont indiqué la Juventus, le Barça et le Real. Contrairement aux neuf autres clubs qui ont présenté leurs excuses à l’UEFA, les trois restants pensent bien poursuivre le projet et ne sont pas prêts à abandonner si tôt. Pour eux, il serait « irresponsable », au vu « de la crise systémique du football », « d’abandonner une telle mission qui voulait proposer des réponses efficaces et durables aux questions existentielles qui menacent l’industrie du football ».