Il y a quelques jours, le président américain Joe Biden annonçait son intention de définitivement ramener les troupes du pays d’Afghanistan. Une annonce qui avait soulevé moult réactions dans l’opinion publique américaine. Il restait cependant à savoir si ce retrait aurait également des répercussions sur le contingent américain en Syrie. En attendant, les incidents se multipliaient entre les forces américaines en Syrie et les forces russes, et ce jeudi, Moscou révélait avoir stoppé des blindés américains en pleine violation des protocoles.

Moscou indexe les USA

Selon l’armée russe, les troupes russes ont bloqué et retourné ce jeudi, un convoi militaire américain dans le nord-est de la Syrie, précisément dans la province syrienne de Hassaké, tenue par les Kurdes. Ce serait six véhicules blindés américains de type MRAP qui selon les autorités militaires russes qui roulaient « sur un itinéraire non coordonné et sans préavis » en total « violation des protocoles de déconfliction ».

La Russie, qui a mené une campagne militaire en Syrie, et a été très active aux côtés de Bachar El Assad dans la reprise du contrôle de la majeure partie du pays à la suite d’une guerre civile dévastatrice, a toujours été contrariée de la présence des troupes américaines déployées dans le pays et ont a appelé à leur retrait. Les forces américaines opéraient elle dans le cadre de la coalition internationale contre l’Etat Islamique.

Mais l’annonce de ce jeudi faisait également suite à la publication la semaine écoulée du rapport du pentagone au Congrès de la part des USA , faisant part de la part de la Russie d’un renfort substantiel de logistiques militaires, véhicules, avions de transport et avions de combat . Un renfort selon le rapport n’aurait pour seul objectif que de « harceler et de presser les forces américaines dans le but ultime de contraindre les forces américaines à se retirer du nord-est de la Syrie ».