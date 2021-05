Après avoir dominé les trois premières étapes du 16è tour cycliste international du Bénin, le Burkinabè Paul Daumont passe la main à son collègue Salif Yarbanga. Le vainqueur du tour en 2018 remporte la quatrième étape du tour ce jeudi 20 mai 2021. Pour cette quatrième étape, les coureurs ont quitté Bohicon pour Lokossa, ce qui fait un parcours de 87 km. Avec cette victoire, le Burkina-Faso conserve son maillot jaune gagné par Paul Daumont depuis la première étape, le lundi 17 mai dernier.

La quatrième étape du 16è tour cycliste international du Bénin a été courue ce jeudi 20 mai 2021 entre Bohicon et Lokossa. A l’arrivée, deux faits à retenir : après trois victoires, Paul Daumont laisse la quatrième étape à un autre Burkinabè Salif Yarbanga et le Burkina-Faso garde toujours le maillot jaune. Malgré ce coup d’arrêt et une 7è place sur cette étape, Paul Daumont conserve son maillot jaune. Il n’a pas remporté cette étape, la faute à une panne mécanique.

Salif Yarbanga a su prendre le relais en profitant d’une violente chute du peloton à 300m de l’arrivée provoqué par un Nigérian. Ce qui a empêché toute possibilité de sprint sur les 200 derniers mètres. Trois blessés côté béninois parmi lesquels le meilleur Béninois jusque-là, Idrissou Bashiki et un cas préoccupant. Pour rappel, le critérium de Parakou qui est la troisième étape, a été remporté par le Burkinabè Paul Daumont avec un chrono de 2h 46mn 51s, ce mercredi 19 mai 2021. Demain vendredi 21 mai, les coureurs vont courir un critérium de 116 km (40 Tours) dans la ville de Porto-Novo.