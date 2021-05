Un adolescent âgé de 9 ans est mort au Royaume-Uni après avoir été frappé par la foudre. Les faits se sont déroulés pendant que le garçon effectuait sa séance d’entrainement de football sur un terrain de jeu situé dans la localité de Common Edge Road, à Blackpool. Le drame a eu lieu après 17h, au moment où un orage avait lieu dans la ville du Lancashire.

« Nous avons le cœur brisé »

D’après les forces de l’ordre, l’enfant avait par la suite été conduit à l’hôpital, mais n’avait pas survécu. Le Spirit of Youth Junior FC, l’équipe qui utilise le terrain a confirmé l’information tout en adressant ses condoléances à la famille éplorée, sur sa page Facebook. « C’est avec un profond regret que nous devons annoncer la nouvelle que le jeune garçon qui a été frappé par la foudre plus tôt ce soir est malheureusement décédé. En tant que club, nous avons le cœur brisé et nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille du garçon » a-t-il indiqué.

La police a également adressé ses condoléances à la famille du jeune garçon. « Il s’agit d’un incident vraiment dévastateur et nos pensées vont de tout cœur à la famille et aux amis du jeune garçon décédé, en cette période très triste et angoissante » a déclaré le commissaire Nick Connaughton.