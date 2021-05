Ce lundi, l’ancien président français Barack Obama a accepté de se livrer au jeu des questions réponses au sujet des OVNI. Depuis quelques semaines, de nombreuses questions se posent quant à la divulgation de plusieurs vidéos laissant ainsi penser que, parmi nous, se trouveraient certains objets volants non identifiés.

S’il a refusé de dire que, oui, les aliens existent, ce dernier a toutefois confirmé qu’il existait plusieurs images et vidéos montrant dans le ciel, des objets non-identifiés à ce jour. Il a ensuite ajouté que l’exécutif a toujours pris ce genre de révélations très au sérieux et que plusieurs enquêtes ont ainsi été diligentées.

Obama se livre au sujet des OVNIs

Sur le plateau du “Late Late Show with James Corden” l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche a continué, expliquant que dans certains cas, il était particulièrement difficile de déterminer les trajectoires, les teneurs mêmes de ces objets. Certains, selon l’US Navy, disposent d’ailleurs de trajectoires toujours inexpliquées.

Marco Rubio inviteo l’exécutif à enquêter

Récemment, une vidéo a suscité le buzz. En juillet 2019, un objet sphérique non identifié a été aperçu par des militaires avant que ce dernier ne plonge dans la mer et ne disparaisse totalement. De quoi susciter l’étonnement de Marco Rubio, sénateur républicain, qui a invité le gouvernement américain à étudier la question plus en détail.