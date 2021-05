Mauvaise nouvelle pour les admirateurs de la famille du milliardaire américain Bill Gates. Ce dernier et son épouse Melinda ont annoncé leur divorce sur Twitter. Ainsi, le couple met un terme à 20 années de collaboration dans leur fondation et à 27 ans de vie commune.

Ils poursuivront leur collaboration commune

« Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage » ont laissé voir Bill et Melinda Gates dans un communiqué publié ce lundi 3 mai 2021, sur le réseau de l’oiseau bleu. Par ailleurs, ils ont mis l‘accent sur le fait que cela ne veut pas dire qu’ils ne travailleront plus ensemble. En effet, ils ont indiqué qu’ils poursuivront leur collaboration commune « au sein de leur fondation », tout en précisant ne « plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple ». Notons que ce texte est tout ce que le public sait de la séparation du couple, puisque celui-ci n’a donné aucun motif justifiant leur divorce.

Au regard du fait qu’il s’agit d’une situation pas ordinaire, Bill Gates et sa future ex-épouse ont demandé au public de donner à leur famille « l’espace et l’intimité » qu’il faut afin de pouvoir « commencer à nous adapter à cette nouvelle vie ». Pour rappel, Bill et Melinda Gates sont les parents de trois enfants et sont à la tête de la plus importante fondation privée au monde.