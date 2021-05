Du côté de New York, la justice a confirmé ce mardi qu’elle allait enquêter au sujet de la Trump Organization. De quoi accentuer la pression sur l’ancien chef de l’État et ses activités professionnelles, qui sont sujettes à débat depuis un bon moment maintenant. Fabien Levy, porte-parole du procureur général de New York, n’a pas souhaité s’épancher plus que ça sur le sujet.

Depuis 2019, la Trump Organization est sous le coup d’une enquête, notamment lancée par Letitia James, avocate générale. Son bureau travaille de concert avec celui de Cyrus Vance afin de déterminer si, oui ou non, les bureaux de l’ancien chef de l’État ont gonflé les valeurs de ses propriétés, auprès d’assureurs et locataires et, par la même occasion, s’assurer si des taxes ont été payées.

La Trump Organization, sous tension

Le bureau de Cyrus Vance est d’ailleurs au cœur d’une enquête sur ce sujet. L’objectif est de déterminer si l’ancien président a fraudé le fisc américain et, de fait, s’informer au sujet des impôts qu’il a payé au cours de ces dernières années. Suite à ces révélations, le bureau Trump n’a pas souhaité réagir, l’ancien chef de l’État ayant déjà communiqué sur le sujet, affirmant qu’il s’agissait là d’une enquête politique.

Les impôts de Trump, également épluchés

Letitia James, a déposé plainte au mois d’août dernier, afin de forcer l’entreprise à se mettre en règle avec la loi et répondre aux nombreuses questions posées par la justice. Le mois dernier, cette même Letitia James a confirmé qu’elle allait elle aussi s’intéresser sous peu aux données d’impositions de l’ancien président Trump, mais également d’Eric Trump et Allen Weisselberg, tous deux haut placés dans l’entreprise.