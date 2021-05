Ousmane Tounkara est un activiste qui a beaucoup fait parler de lui par ses réactions sur la politique sénégalaise. Ses récentes interventions, sur l’arrestation au Sénégal du chef de file l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko, ont été qualifiées de menaces faites aux dirigeants sénégalais par le gouvernement de Macky Sall. Une plainte a donc été envoyée aux USA à son encontre. Le 9 mars 2021 le militant qui réside aux États-Unis, avait été répondre à une convocation pour enquête du FBI puis détenu. Libéré, l’activiste dit vouloir prendre un peu de recul.

Tounkara veut se consacrer à sa famille…

Le militant suite à une plainte de l’Etat du Sénégal, a été accusé de terrorisme et présenté au juge de ICE américain, chargé de l’immigration et des douanes, pour décider de la pertinence de son expulsion vers le Sénégal. L’arrestation de l’activiste avait défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, avec de nombreuses associations de défense des droits des sénégalais à l’étranger et notamment aux USA se mobiliser pour aider le youtubeur dans ses démarches administratives et judiciaires.

Une campagne de financement participative ‘’Go FundMe’’ a même été mise sur pied dans cette optique. Le but étant de permettre à l’activiste de ne pas se faire expulser et donc d’être autorisé à rester aux USA aux cotés de sa famille. Ousmane Tounkara est un homme marié et père de 5 beaux enfants. Des efforts qui avaient payés puisque ce lundi, le collège juridique de l’activiste arrivait à convaincre le juge ICE de le laisser aller librement.

« Je suis chez moi et je me porte bien. Je ne fais l’objet d’aucune poursuite aux Etats-Unis (USA) » avait publié en substance Tounkara. Un épisode néanmoins qui lui aurait valu de rester enfermer plusieurs semaines. Des jours derrière les barreaux qui semblent avoir eu raison de la grande fougue de l’activiste. Puisqu’une seule chose comptait désormais pour Tounkara, prendre soin des siens. Sur les réseaux sociaux, l’activiste confiera que s’il n’avait nullement renoncé à son « combat pour libérer le Sénégal », il désirait pour le moment « prendre du recul pour me consacrer à ma famille ».