Aux USA, Ari Nagel est connu comme étant un généreux donneur de sperme. Ce dernier serait d’ailleurs le père de 78 enfants à travers le pays et le reste du monde. 13 femmes seraient également enceinte. Professeur à l’université de New York, cet homme de 44 ans est revenu sur cette drôle de situation au micro de The Dr. Oz Show.

Selon lui, il n’est tout simplement pas bon pour refuser quoique ce soit. S’il affirme avoir quelques difficultés financières, ce dernier semble être plutôt heureux de ses décisions et explique qu’il n’y a aucun narcissisme dans ce qu’il entreprend. Sa seule motivation, à ses yeux, serait de venir en aide aux femmes qui le lui demande.

Ari Nagel, un donneur de sperme, père de 78 enfants !

Il est allé plus loin dans les révélations expliquant qu’au début, il aidait les femmes à concevoir de manière naturelle. Aujourd’hui, il préfère agir de manière plus raisonnée, comme un véritable donneur de sperme, dans le seul but de se protéger lui et les femmes qui viennent le rencontrer afin de l’aider.

L’administration américaine s’en mêle

Parmi les gens qu’il aide, un couple de femmes lesbiennes ou encore une femme dans la quarantaine qui ne pouvait plus attendre avant d’avoir un enfant. Ce qui le différencie des autres donneurs ? Il entreprend de garder contact et d’avoir une relation avec le plus possible de ses enfants. Un droit indéniable à ses yeux, lui qui a même été perçu par le département de la santé, comme étant une possible clinique de donneur à lui tout seul ! Il leur a toutefois répondu qu’il agissait seul, en son âme et conscience et que son seul objectif était d’avoir des enfants.