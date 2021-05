Un haut responsable aurait été victime d’une attaque, pendant qu’il était à la Maison Blanche. Il pourrait en effet s’agir d’une attaque aux ondes sonores qui a fait l’objet de l’ouverture d’une enquête par le bureau fédéral d’Investigation (FBI). La victime est un responsable du Conseil national de sécurité des Etats-Unis, dont le nom n’a pas été révélé par la presse américaine.

Un fort sifflement dans sa boîte crânienne

Selon cette dernière, l’attaque a eu lieu après l’élection du 03 novembre 2020. Le responsable se promenait au parc de l’Ellipse, au sud de la Maison Blanche à Washington, quand il a ressenti un fort sifflement dans sa boîte crânienne et ses oreilles. Le bruit était si fort au point d’entraîner des bourdonnements. Le responsable n’avait finalement pas pu supporter le sifflement et s’était effondré. Par ailleurs, il a ressenti plusieurs autres symptômes durant les jours suivants. Ceux-ci sont : un important ralentissement cognitif, des troubles du sommeil et des acouphènes.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’un responsable américain fait l’objet d’une attaque sonore. Quatre ans plus tôt, les symptômes du même genre ont été ressentis par 21 diplomates à Cuba. Au cours d’une visite diplomatique en Chine, en 2017, le personnel diplomatique avait également souffert de ces mêmes maux.