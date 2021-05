L’Union européenne met fin, temporairement, à sa guerre commerciale avec les États-Unis. En effet, Bruxelle a confirmé qu’elle allait suspendre les droits de douanes supplémentaires imposées à l’encontre des États-Unis, mises en place lorsque le président Trump était encore au pouvoir. Il s’agissait alors d’une mesure de réciprocité.

En effet, en 2018, les États-Unis imposent des taxes douanières sur certains biens, touchant de plein fouet de grands groupes sidérurgistes, notamment allemands et autrichiens. Bruxelles avait alors répondu en annonçant des taxes sur du rouge à lèvres, des chaussures de sport ou encore sur le bourbon américain, les motos et les bateaux à moteur.

L’UE fait en geste en direction de Washington

Toutes les mesures n’ont pas encore été levées. De même, Washington n’a toujours pas agi afin de tendre la main à Bruxelles. De fait, les taxes de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium resteront en vigueur pour l’UE mais également la Chine, l’Inde ou encore la Russie et la Turquie, preuve que le débat reste ouvert.

Joe Biden n’a encore rien tranché

Pour autant, Européens et Américains souhaitent absolument s’entendre sur la question des surcapacités mondiales d’acier et d’aluminium, d’ici à la fin de l’année civile. L’objectif est de s’accorder afin de préserver les industries et apporter une réponse crédible à la Chine, responsable de cette situation.