Le procès d’État des trois autres anciens policiers de Minneapolis accusés d’être impliqués dans la mort de George Floyd est reporté en mars 2022, a indiqué jeudi le juge Peter Cahill. Il a déclaré avoir repoussé la date pour que l’affaire fédérale puisse avancer et que le procès de l’État puisse être éloigné de la publicité entourant la condamnation pour meurtre du principal accusé Derek Chauvin.

A l’audience des requêtes préliminaires jeudi, les trois anciens officiers ont renoncé à leur droit de comparaître. Lors de l’audience, les avocats de la défense ont demandé que les procureurs soient sanctionnés pour des fuites dans les médias en février, affirmant que Chauvin avait initialement prévu de plaider coupable de meurtre au troisième degré. L’accord potentiel de plaidoyer discuté dans les rapports des médias aurait été rejeté par le procureur général de l’époque, William Barr.

La fuite provient du ministère de la Justice

Le juge Cahill a par ailleurs, déclaré au tribunal qu’il pensait que la fuite provenait du ministère de la Justice et non de l’équipe du parquet. Toutefois, il a demandé à l’accusation de fournir des affidavits et la preuve qu’ils n’étaient pas la source de la fuite. Les anciens officiers de police que sont Thomas Lane, Tou Thao et J.Alexander Kueng, ont été accusés par l’État d’avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré et d’avoir aidé et encouragé l’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour leurs rôles présumés dans la mort de Floyd l’année dernière.

Un grand jury fédéral a également inculpé les trois officiers, ainsi que Derek Chauvin, de crimes fédéraux contre les droits civils liés au meurtre. Le procès fédéral pour Lane, Thao, Kueng et Chauvin examinera un acte d’accusation à trois chefs d’accusation qui accuse les quatre officiers d’avoir « volontairement privé » Floyd de ses droits constitutionnels et de ne l’avoir pas aidé. L’acte d’accusation déclare également que Thao et Kueng « ont volontairement omis d’intervenir » dans l’usage de la force par Chauvin.